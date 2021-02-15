No retorno ao Campeonato Alemão, Bayern empata com o Arminia em casa após título do Mundial de Clubes

Tudo igual na Allianz Arena. Depois de vencer o Mundial de Clubes na última semana, o Bayern de Munique voltou ao Campeonato Alemão nesta segunda-feira, para enfrentar o Arminia. E em um jogo emocionante, as equipes empataram em 3 a 3. Lewandowski, Tolisso e Davies marcaram para os donos da casa, enquanto Vlap, Pieper e Gebauer fizeram para os visitantes.
PRIMEIRO TEMPO DOS VISITANTESJogando fora de casa, o Arminia foi letal para aproveitar as chances deixadas pelo Bayern na etapa inicial e o time de Uwe Neuhaus foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. O estreante Michel Vlap abriu o placar e o zagueiro Amos Pieper marcou o segundo.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique encara o Eintracht Frankfurt, fora de casa, no sábado. O Arminia, por sua vez, abre a rodada na sexta-feira, em casa, contra o Wolfsburg.