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No 'Resenha ESPN', Lucas Moura fala de relação com José Mourinho: “Se tornou um amigo”

Atacante do Tottenham é o convidado especial do Resenha ESPN desta sexta-feira (3)...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 15:42

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 15:42
Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
O convidado do Resenha ESPN inédito desta semana é Lucas Moura. O meia que atua pelo Tottenham, da Inglaterra, contou histórias de sua carreira e falou sobre a sua relação com o português José Mourinho, que comandou a equipe na última temporada. O programa apresentado por André Plihal, com presenças de Amoroso, Djalminha e Lugano, será atração do canal ESPN Brasil nesta sexta-feira (03), às 22h.Revelado pelo São Paulo, Lucas Moura esteve presente na última conquista de um título continental do tricolor paulista. O meia, que possui passagem pelo PSG, chegou ao Tottenham em 2018 e marcou seu nome na história do clube inglês com sua performance na semifinal da UEFA Champions League, em 2019, anotando um hat-trick e classificando a equipe para sua primeira final da competição.
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No programa, Lucas Moura falou de sua relação com o técnico multicampeão José Mourinho, que comandou o Tottenham na última temporada.
- A minha relação com o Mourinho é fantástica, é maravilhosa. Hoje eu tenho o prazer de dizer que se tornou um amigo meu. É um cara que me deu uma moral e uma confiança impressionantes. O meu relacionamento no dia a dia era igual a gente está conversando, resenha mesmo. Isso deixava os jogadores muito à vontade e foi uma experiência muito bacana ter trabalhado com ele - disse.
Com um novo comandante para a temporada 2021/2022 e iniciando a Premier League com a liderança isolada, Lucas Moura falou sobre o novo técnico da equipe, Nuno Espírito Santo.
- Foi uma grande honra trabalhar com Mourinho, um dos grandes treinadores do futebol mundial. Agora é outro português. Que a gente possa ter sucesso, o relacionamento já está sendo muito bom com o Nuno e que possa ser tão bom quanto foi com o Mourinho - analisou.

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