No 'Resenha ESPN', Franco Baresi relembra a Copa de 82: 'Achavam que a Itália não fosse perigosa'

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O Resenha ESPN inédito desta semana recebe um convidado internacional. O zagueiro icônico do futebol italiano Franco Baresi participou do programa e relembrou a Copa do Mundo de 1982. A atração especial será destaque do canal ESPN Brasil nesta sexta-feira (8), às 22h, com apresentação de André Plihal e participações de Amoroso, Lugano e Silas.

Campeão Mundial em 1982 com a Azzurra, Franco Baresi é creditado como um dos maiores zagueiros da história do futebol. Ao longo de sua carreira, o atleta foi um dos pilares do Milan que marcou época conquistando três títulos da Champions League e levantando a taça do campeonato italiano em seis oportunidades.

Baresi também comentou sobre o motivo da derrota da Seleção Brasileira, mesmo sendo superiores no confronto.