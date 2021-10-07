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No 'Resenha ESPN', Franco Baresi relembra a Copa de 82: 'Achavam que a Itália não fosse perigosa'

Ex-zagueiro italiano é o convidado internacional do programa desta semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 16:39

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 16:39

Crédito: Divulgação
O Resenha ESPN inédito desta semana recebe um convidado internacional. O zagueiro icônico do futebol italiano Franco Baresi participou do programa e relembrou a Copa do Mundo de 1982. A atração especial será destaque do canal ESPN Brasil nesta sexta-feira (8), às 22h, com apresentação de André Plihal e participações de Amoroso, Lugano e Silas.
Campeão Mundial em 1982 com a Azzurra, Franco Baresi é creditado como um dos maiores zagueiros da história do futebol. Ao longo de sua carreira, o atleta foi um dos pilares do Milan que marcou época conquistando três títulos da Champions League e levantando a taça do campeonato italiano em seis oportunidades.
Baresi também comentou sobre o motivo da derrota da Seleção Brasileira, mesmo sendo superiores no confronto.
- Eles não fizeram jogadas extraordinárias. Nós chegávamos de jogos não tão bons e achavam que a Itália não fosse perigosa. E, ao invés disso, o Brasil ficou mal naquele dia - finalizou.

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