No Resenha ESPN, Deco revela em qual clube que jogou sente que é considerado ídolo

O convidado do Resenha ESPN inédito desta semana é Deco. O ex-meia que atuou pelo Barcelona, Chelsea, Porto e Fluminense, contou diversas histórias de sua carreira vitoriosa na Europa e no Brasil e falou sobre idolatria, pois teve passagens marcantes por várias equipes. O programa apresentado por André Plihal, com presenças de Djalminha, Amoroso e Fabio Luciano, será atração do canal ESPN Brasil nesta sexta-feira, às 22h.
+ Com a volta de Cristiano Ronaldo, United busca encerrar seca e voltar ao protagonismo na EuropaBrasileiro naturalizado português, Deco possui uma carreira de respeito no futebol europeu. O atleta foi campeão da UEFA Champions League atuando por Barcelona e Porto, além de conquistar títulos nacionais na Inglaterra, Espanha e em Portugal. No Brasil ele também fez história com a camisa do Fluminense, sendo bicampeão brasileiro.
No programa, Deco revelou o clube no qual se considera ídolo.
- No Barcelona, se a gente for falar do ídolo que ficou marcado na nossa geração é o Ronaldo, não tem jeito. O Gaúcho virou a marca desse grande time. Talvez eu consegui ter um pouco isso no Porto, também com o grande time que a gente tinha, com os grandes jogadores, Vítor Baía, Jorge Costa, Carlos Alberto, Derlei, Maniche, Ricardo Carvalho... Enfim, era um time fantástico - ressaltou o ex-craque.
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No Resenha, Deco também refletiu sobre a sua relação com os clubes ao longo da carreira.
- Tirando o meu início no Corinthians, o resto das minhas passagens acabei ficando bastante. Fiquei quatro, cinco anos e meio no Porto, quase cinco no Barça, o Fluminense. É difícil você ter essa ligação por bastante tempo. Então, é legal quando os jogadores conseguem estar na história dos clubes. Mesmo que sejam dois ou três anos, mas você faz parte dessa história. Eu acho que tive sorte de ter grandes gerações junto comigo, porque isso é fundamental - explicou Deco.