No Resenha ESPN, Deco revela em qual clube que jogou sente que é considerado ídolo

Crédito: Reprodução/ESPN

O convidado do Resenha ESPN inédito desta semana é Deco. O ex-meia que atuou pelo Barcelona, Chelsea, Porto e Fluminense, contou diversas histórias de sua carreira vitoriosa na Europa e no Brasil e falou sobre idolatria, pois teve passagens marcantes por várias equipes. O programa apresentado por André Plihal, com presenças de Djalminha, Amoroso e Fabio Luciano, será atração do canal ESPN Brasil nesta sexta-feira, às 22h.

+ Com a volta de Cristiano Ronaldo, United busca encerrar seca e voltar ao protagonismo na EuropaBrasileiro naturalizado português, Deco possui uma carreira de respeito no futebol europeu. O atleta foi campeão da UEFA Champions League atuando por Barcelona e Porto, além de conquistar títulos nacionais na Inglaterra, Espanha e em Portugal. No Brasil ele também fez história com a camisa do Fluminense, sendo bicampeão brasileiro.

No programa, Deco revelou o clube no qual se considera ídolo.

- No Barcelona, se a gente for falar do ídolo que ficou marcado na nossa geração é o Ronaldo, não tem jeito. O Gaúcho virou a marca desse grande time. Talvez eu consegui ter um pouco isso no Porto, também com o grande time que a gente tinha, com os grandes jogadores, Vítor Baía, Jorge Costa, Carlos Alberto, Derlei, Maniche, Ricardo Carvalho... Enfim, era um time fantástico - ressaltou o ex-craque.

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No Resenha, Deco também refletiu sobre a sua relação com os clubes ao longo da carreira.