No Resenha, Bernardinho revela como é jogar contra os times mais dominantes do mundo

Os convidados do Resenha ESPN inédito desta semana são Bernardão e Bernardinho. Pai e filho, Bernardo Fernandes da Silva e Bernardo Júnior, contaram histórias de suas carreiras no futebol e também comentaram sobre a diferença do futebol no Brasil e na Europa. O Resenha será atração exclusiva do canal ESPN e do Star+ nesta sexta-feira (25), às 22h, com apresentação de André Plihal e participações de Djalminha e Silas.Ganhador do prêmio Bola de Prata em 1986, Bernardo Fernandes da Silva atuou por clubes como Corinthians, Vasco, Bayern de Munique e Internacional, porém marcou época vestindo a camisa do São Paulo. O atleta foi bicampeão brasileiro com o tricolor paulista, sendo integrante da equipe apelidada de “Menudos do Morumbi” e também participou de conquistas sob o comando de Telê Santana.

Jogador do Red Bull Salzburg, Bernardo Fernandes da Silva Júnior está nas oitavas de final da UEFA Champions League em disputa com o Bayern de Munique. O atleta de 26 anos atua como lateral esquerdo na equipe austríaca e enfrenta os principais clubes do mundo na competição internacional.

No Resenha, Bernardinho revelou como é jogar contra alguns dos times mais dominantes do mundo.

- Dentro do campo, o Manchester City é realmente um time diferenciado. Teve um jogo contra o Bayern de Munique que me marcou muito também. Quando eu assinei com o Leipzig, era a primeira temporada deles na primeira divisão. A gente começou o campeonato 'a milhão'. O último jogo do primeiro turno foi em Munique, e foi muito diferente pra mim. Foi a primeira vez que entrei em um estádio daquele tipo, que enfrentei jogadores do nível do Bayern, querendo muito ganhar da gente. Esse dia foi fogo! Eles vieram com tudo, não deram a menor chance. Ali ficou bem claro que eles ganhariam o campeonato e a gente teria de brigar pela segunda, ou terceira colocação - comentou.