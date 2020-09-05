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futebol

No Rei Pelé, CSA e Confiança ficam no empate pela Série B

Após sair na frente, Azulão tem jogador expulso e permite tento de igualdade do Dragão; resultado não ajuda as equipes que estacionam na tabela de classificação...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 18:32

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 18:32
Crédito: (Reprodução/Premiere
Com ambos os times precisando da vitória para se afastarem das últimas posições no Campeonato Brasileiro da Série B, bem que CSA e Confiança tentaram, mas o confronto acabou terminando com o resultado de 1 a 1 estádio Rei Pelé, em Maceió.
Após os donos da casa saírem na frente com Pedro Júnior, ainda no primeiro tempo, os visitantes fizeram valer a vantagem numérica e deixaram tudo igual com Ari Moura dando números finais ao jogo.
Com o resultado, o Azulão chegou aos 4 pontos, porém segue no Z4, ocupando a 18ª colocação. Já o Dragão subiu para a 13ª posição, agora com 7 pontos.O jogo
Jogando sob seus domínios, a equipe do CSA sabia da importância de não dar espaços para o adversário para não ser surpreendida. Com isso, nos primeiros 10 minutos a equipe comandada por Argel Fucks colocou pressão no CSA, porém as chegadas não ofereceram perigo ao goleiro Rafael Santos.
Até meados dos 30 minutos, era a equipe alagoana quem ditava o ritmo do jogo. No entanto, mesmo com a posse de bola, poucas foras as chances criadas pelos donos da casa, deixando o sistema defensivo do Confiança sem muito trabalho.
Após muita insistência, finalmente o CSA conseguiu abrir o marcador no Rei Pelé. Aos 42 minutos, em jogada individual, Pedro Júnior se livrou da marcação e mandou a bola pro fundo das redes. 1 a 0.
Na volta dos times para a etapa final, ambos os técnicos optaram por algumas mudanças. Diferente de como foi no primeiro tempo, o Dragão iniciou na pressão buscando o seu tento de igualdade com Bruno Paraíba, dando trabalho ao goleiro Bruno Grassi.
Seguindo em cima do Azulão, o Confiança, aos 14 minutos, ainda viu o adversário perder Marquinhos, que acabou sendo expulso de campo.
Aproveitando a vantagem numérica em campo, os comandados de Zé Carlos conseguiram chegar ao empate. Aos 29, Ari Moura, arriscando um belo chute, não deu chances ao camisa 31. 1 a 1.
Embalado pelo gol, o Confiança passou a pressionar o adversário. Porém, até os acréscimos, a defesa do time comandado por Argel conseguiu levar a melhor e segurar o empate.

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