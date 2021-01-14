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futebol

No Reffis, Luciano mais uma vez é desfalque no treino do São Paulo

Atacante já ficou fora de duas atividades nesta semana e seu retorno é tratado com pessimismo pelo Tricolor, que joga diante do Athletico, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 13:26

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 13:26

Crédito: Rubens Chiri
Luciano ficou de fora do treino do São Paulo novamente. O camisa 11 já havia sido desfalque nas atividades de terça e quarta-feira e mais uma vez não foi a campo junto com o restante do elenco. Ele segue tratamento no Reffis por conta de uma lesão na perna direita.
Luciano segue em recuperação! Veja os outros artilheiros do São Paulo na temporada
O São Paulo já vê com um certo pessimismo um retorno de Luciano contra o Athletico, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba, no próximo domingo (17). A informação foi dada inicialmente pela 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo LANCE!. Pablo e Vitor Bueno podem ser os substitutos do atacante.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO CAMPEONATO BRASILEIROO elenco embarca para a capital paranaense no sábado (16). Portanto, Luciano tem dois dias para conseguir se recuperar e ter chances de pelo menos ser relacionado pelo técnico Fernando Diniz. Sem ele em campo, a equipe empatou com o Grêmio em 0 a 0 pela Copa do Brasil e perdeu para Red Bull Bragantino (4 a 2) e Santos (1 a 0) pelo Brasileirão.
Em compensação, o São Paulo terá os retornos do zagueiro Bruno Alves e do volante Tchê Tchê, que cumpriram suspensão no clássico do último domingo.

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