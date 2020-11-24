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'No Real Madrid se respira Champions', diz Casemiro antes de jogo com a Inter de Milão

Volante fala sobre dias que antecedem jogos da Liga dos Campeões e comenta sobre jogos sem torcida por conta da Covid-19: 'A volta dos torcedores tem que ser gradual'...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 14:32

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 14:32

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
Um dos pilares do time do Real Madrid, o volante Casemiro ressaltou a importância da partida contra a Inter de Milão, que acontece nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Em entrevista para a Uefa, o brasileiro afirmou que dentro do clube espanhol o pensamento é única e exclusivamente na competição continental.- É especial. A semana anterior a um jogo é completamente diferente neste clube. Todos os jogos são importantes, mas antes de um jogo da Champions o ambiente muda. Não é de estranhar que o Real Madrid tenha ganho tantos troféus. Aqui todos respiramos a Champions e todos vivemos para a ganhar - disse Casemiro.
O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira também falou sobre atuar com portões fechados e sem a presença dos torcedores. Apesar de lamentar este fato, o camisa 14 disse que ainda não é o momento de que os fãs voltem a acompanhar seus times, apesar de fazerem muita falta nos estádios.
- É realmente estranho, especialmente porque acaba por perder os torcedores, que é o mais bonito do futebol. Mas tenho a certeza que os torcedores do Real Madrid estão vendo a sua equipe e apoiando de casa. Sabemos que a situação não está favorável para que os torcedores voltem aos estádios e isso tem que acontecer de forma gradual porque a Covid-19 é uma situação complexa e devemos proteger-nos - disse o jogador, que completou:
- Estamos tristes, mas entendemos que, lamentavelmente, é assim que o futebol é jogado agora. A gente se adaptou um pouco, mas se pudéssemos escolher, obviamente, queríamos os torcedores, que são muito importantes para nós.

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