'No Real Madrid se respira Champions', diz Casemiro antes de jogo com a Inter de Milão

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid

Um dos pilares do time do Real Madrid, o volante Casemiro ressaltou a importância da partida contra a Inter de Milão, que acontece nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Em entrevista para a Uefa, o brasileiro afirmou que dentro do clube espanhol o pensamento é única e exclusivamente na competição continental.- É especial. A semana anterior a um jogo é completamente diferente neste clube. Todos os jogos são importantes, mas antes de um jogo da Champions o ambiente muda. Não é de estranhar que o Real Madrid tenha ganho tantos troféus. Aqui todos respiramos a Champions e todos vivemos para a ganhar - disse Casemiro.

O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira também falou sobre atuar com portões fechados e sem a presença dos torcedores. Apesar de lamentar este fato, o camisa 14 disse que ainda não é o momento de que os fãs voltem a acompanhar seus times, apesar de fazerem muita falta nos estádios.

- É realmente estranho, especialmente porque acaba por perder os torcedores, que é o mais bonito do futebol. Mas tenho a certeza que os torcedores do Real Madrid estão vendo a sua equipe e apoiando de casa. Sabemos que a situação não está favorável para que os torcedores voltem aos estádios e isso tem que acontecer de forma gradual porque a Covid-19 é uma situação complexa e devemos proteger-nos - disse o jogador, que completou: