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No Qatar, Lucas Mendes projeta reencontro com Al-Duhail e Dudu: ‘Decide em uma bola’

Zagueiro brasileiro, atualmente no Al-Wakrah, enfrenta seu ex-clube na próxima sexta-feira e encontrará o ex-palmeirense Dudu, que tem se destacado no futebol do país...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 21:33

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 21:33

Crédito: Divulgação/Al-Wakrah
Na próxima sexta-feira, no Qatar, o Al-Wakrah, do zagueiro brasileiro Lucas Mendes, enfrenta o Al-Duhail, time do ex-palmeirense Dudu. Com passagem de sucesso pelo Duhail por duas temporadas, o defensor projetou o reencontro com a equipe na qual foi ídolo. Ele admitiu ser um jogo especial.
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- Eu tenho uma história no Duhail, é sempre diferente enfrentá-los. Principalmente pelos títulos que ganhei lá, tenho muitos amigos lá ainda. É sempre especial. Espero que possamos fazer um bom jogo e buscar uma vitória que vai ser importante demais pra gente no campeonato - disse Lucas, que também projetou o reencontro com Dudu:
- Acho que não tem segredo para marcar o Dudu. Sabemos a qualidade dele, da equipe. O diferencial é o coletivo. Precisamos estar bem postados, bem armados, porque sabemos da qualidade dele. Dudu é o tipo de jogador que pode resolver em uma bola, então temos de ter muita atenção, não só com ele, mas com todos.
Nessa temporada, Lucas Mendes e o Al-Wakrah já enfrentaram o Duhail em duas oportunidades e venceu as duas. Em fase mais instável na competição, Lucas quer que a equipe aproveite o duelo para embalar uma nova sequência.
- Estávamos em uma sequência boa, mas perdemos uns jogos. Tivemos muitas lesões, muitos jogadores importantes fora. Isso nos afetou bastante coletivamente. Mas agora espero que a gente já consiga vencer no próximo jogo, com todos voltando, pra conquistar uma sequência boa.

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