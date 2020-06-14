No Português, Boavista derrota o Braga, fora de casa, e respira

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O Sporting de Braga, terceiro colocado do Campeonato Português, era o favorito para o jogo da noite deste sábado, em seu estádio, o Municipal, contra o Boavista. Porém, com um gol de Alberto Bueno, de pênalti, aos 12 minutos do segundo tempo, o time da Cidade do Porto levou a melhor e venceu o duelo por 1 a 0.

O jogo (sem público e seguindo as normas de proteção para evitar contágio pela Covid-19) fechou a rodada 26. Apesar da derrota, os bracarenses permanecem em terceiro lugar, com 46 pontos (à frente do Sporting, que tem a mesma pontuação mas perde nos quesitos de desempate). Já o Boavista, que entrou em décimo-quarto lugar e com risco de rebaixamento, deu um salto, chegando aos 32 pontos e agora está na posição 10. O Porto lidera, com 63 pontos, contra 61 do segundo colocado Benfica.

Como foi

O primeiro tempo foi bem movimentado, com cada time construindo duas ótimas oportunidades. A melhor delas foi desperdiçada pelo Boavista. Após jogada pela direita, Bueno entrou livre, próximo da pequena área, e chutou para defesa sensacional do goleiro Matheus, com o pé.