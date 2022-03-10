No Pernambucano, Náutico ganha do Caruaru City e vira vice-líder

Nesta quarta-feira (9), em partida da 8ª rodada do Campeonato Pernambucano, o Náutico recebeu o Caruaru City e venceu por 1 a 0. O resultado fez o Timbu saltar para a segunda posição com 16 unidades (podendo ir direto para a semifinal) enquanto o City, tendo 11 pontos, está em quinto lugar na tabela e está garantido, ao menos, nas quartas de final do estadual.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPOUCAS EMOÇÕES

Construção de jogadas ofensivas através do trabalho de troca de passes não era o grande problema de ambas as equipes (cada um dentro da sua posse de bola, essa amplamente dominada pelos anfitriões) para abrir caminho visando finalizações as metas de Lucas Perri e Igor. Porém, justamente na hora da conclusão, faltava precisão para serem efetivos, algo que deixou os dois times mais distantes de conseguirem se aproximar da inauguração da contagem nos Aflitos.

A maior excessão a essa dificuldade compartilhada das equipes veio já na reta final da primeira etapa quando Jean Carlos bateu falta próximo a meia-lua e viu o arqueiro Igor se esticar todo para fazer uma intervenção providencial no lado esquerdo.

IDEIAS REPETIDAS

Da mesma forma que na primeira parte, o Náutico era quem assumia a responsabilidade de ser quem ditava o ritmo da partida com a posse de bola por mais tempo em seu controle enquanto o Caruaru City retraia sua linhas e tentava apostar nas jogadas de puxada de contra-ataque. Porém, seguia faltando, na maioria das oportunidades, um ajuste fino na questão das conclusões onde Lucas Perri e Igor trabalhavam pouco diante do que o trabalho ofensivo indicava.

PRESSÃO DERRADEIRA

Após os 30 minutos do tempo complementar, o grau de precisão do Timbu aumentou em paralelo a capacidade do time visitante conter os avanços reduzir por conta do aparente cansaço. Com isso, foram ao menos três grandes chances (duas na bola aérea e uma na batida violenta de Jean Carlos feita de fora da área) onde Igor conseguiu aparecer de maneira destacada e, até então, evitar a alteração do marcador na capital pernambucana.

Mas, já aos 46 minutos, uma cobrança de escanteio vinda do lado direito do ataque foi na cabeça do meio-campista paraguaio Richardo Franco que, testando firme, finalmente superou o arqueiro adversário. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​NÁUTICO 1 x 0 CARUARU CITY

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)Data e hora: 09/03/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Deborah Cecilia Cruz CorreiaAssistentes: Ricardo Bezerra Chianca e Francisco Chaves Bezerra JuniorCartões amarelos: Ewandro, Camutanga, Wellington (NAU); Gustavo Henrique (CAR)Cartões vermelhos: -

GOLS: Richard Franco (46'/2°T) (1-0)

NÁUTICO (Técnico: Felipe Conceição)

Lucas Perri; Hereda (Kauan Maranhão, aos 38'/2°T), Camutanga, Carlão e Júnior Tavares; Wagninho (Júlio, aos 17'/2°T), Richard Franco e Jean Carlos; Robinho (Jhon Kennedy, aos 38'/2°T), Leandro Carvalho (Juninho Carpina, no intervalo) e Ewerton (Thássio, aos 29'/2°T).

CARUARU CITY (Técnico: Thyago Marcolino)

Igor Leonardo; Léo Cotia, Heverton Luis, Pedrão (Tiago Recife, aos 23'/2°T) e Tiago Costa; Eduardo (Berg, aos 17'/2°T), Geyson (Gustavo Henrique, aos 8'/2°T), Maicon Moreira e Candinho; Grafite e Edvaine (David, aos 17'/2°T).