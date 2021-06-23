No Parma, Buffon revela: 'Tinha boas ofertas, mas não queria ser reserva'

Buffon retornou ao Parma após duas décadas longe do clube em que foi revelado. Em sua apresentação, o veterano de 43 anos afirmou que havia outras ofertas em suas mãos, mas que não gostaria de ser reserva como nos últimos anos de Juventus.- Eu tinha duas oportunidades importantes, mas não queria voltar a ser reserva, estava cansado de ser o segundo. Fui na Juventus por conta do vínculo que havia lá.
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Segundo o arqueiro, que irá jogar na segunda divisão italiana, o Parma possui um projeto esportivo interessante. Além do aspecto técnico, o desejo de regressar ao primeiro clube da carreira pesou na hora de oprtar pela modesta equipe de seu país.
Buffon assinou contrato com o clube até 2023, quando terá 45 anos de idade. O italiano fez sua estreia em 1995, participou de 220 partidas com a camisa do Parma e conquistou três títulos: a Copa da Uefa, a Copa da Itália e uma Supercopa da Itália.