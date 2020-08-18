No papel: Salomon Kalou assina contrato com o Botafogo

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O vínculo está oficializado. Na tarde desta terça-feira, Salomon Kalou assinou contrato com o Botafogo. O marfinense esteve na sede de General Severiano ao lado de Marcos Leite, empresário que intermediou as negociações. O vínculo tem duração até dezembro de 2021.

Antes de assinar os últimos papéis, o atacante de 35 anos conheceu a sala de troféus da sede do Botafogo. Ele havia sido apresentado à torcida - de forma virtual - no último sábado, no Estádio Nilton Santos.