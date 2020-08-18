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No papel: Salomon Kalou assina contrato com o Botafogo

Ao lado do empresário Marcos Leite, marfinense, que já havia sido apresentado oficialmente, oficializou o vínculo com o Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 18:59

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 18:59

Crédito: Divulgação
O vínculo está oficializado. Na tarde desta terça-feira, Salomon Kalou assinou contrato com o Botafogo. O marfinense esteve na sede de General Severiano ao lado de Marcos Leite, empresário que intermediou as negociações. O vínculo tem duração até dezembro de 2021.
Antes de assinar os últimos papéis, o atacante de 35 anos conheceu a sala de troféus da sede do Botafogo. Ele havia sido apresentado à torcida - de forma virtual - no último sábado, no Estádio Nilton Santos.
Kalou realizou exames médicos nos últimos dias e os resultados foram positivos. O marfinense começa a treinar nesta quarta-feira, dia da partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Desta forma, o primeiro contato do marfinense com o elenco será realizado na quinta-feira.

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