No Napoli, David Ospina vira preocupação após duro choque de cabeça

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Titular e cheio de moral depois de sua temporada consistente e a conquista da Coppa Italia, o goleiro colombiano David Ospina passou de pilar defensivo a preocupação no time do Napoli depois da partida frente a Atalanta na última quinta-feira (2).

No revés sofrido pelo clube de Nápoles por 2 a 0 em confronto válido pelo Campeonato Italiano, o arqueiro acabou se chocando de maneira feia com o zagueiro adversário Mattia Caldara.

Após uma cobrança de escanteio, Ospina e Caldara saltaram pela disputa da bola e o joelho do defensor encontrou a cabeça do jogador sul-americano que se inclinou para baixo visando dar o soco para afastar o perigo.

O atendimento médico veio rapidamente e, inicialmente, conseguiram conter o sangramento na região do supercílio direito, mas a substituição por caráter preventivo acabou sendo necessária e Alex Meret entrou em campo.