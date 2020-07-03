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futebol

No Napoli, David Ospina vira preocupação após duro choque de cabeça

Jogador recebeu uma joelhada acidental de Mattia Caldara na derrota dos napolitanos na última quinta-feira (2) por 2 a 0 frente a Atalanta...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:10

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 15:10
Crédito: AFP
Titular e cheio de moral depois de sua temporada consistente e a conquista da Coppa Italia, o goleiro colombiano David Ospina passou de pilar defensivo a preocupação no time do Napoli depois da partida frente a Atalanta na última quinta-feira (2).
No revés sofrido pelo clube de Nápoles por 2 a 0 em confronto válido pelo Campeonato Italiano, o arqueiro acabou se chocando de maneira feia com o zagueiro adversário Mattia Caldara.
Após uma cobrança de escanteio, Ospina e Caldara saltaram pela disputa da bola e o joelho do defensor encontrou a cabeça do jogador sul-americano que se inclinou para baixo visando dar o soco para afastar o perigo.
O atendimento médico veio rapidamente e, inicialmente, conseguiram conter o sangramento na região do supercílio direito, mas a substituição por caráter preventivo acabou sendo necessária e Alex Meret entrou em campo.
Exames mais detalhados ainda devem ser feitos para saber se o goleiro com caráter de titular também na seleção colombiana contraiu algum tipo de contusão mais séria. Algo que preocupa o Napoli não pensando somente na reta final do Calcio mas, principalmente, a retomada da Liga dos Campeões da Europa programada para o mês de agosto.

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