No Nadur Youngsters, Eder Bruno explica função: 'Tento criar o máximo de oportunidades possíveis'

Em boa fase no Nadur Youngsters, Eder Bruno não vem fazendo a função de camisa 9. O brasileiro explicou a nova posição e comentou sobre a criação da equipe, na qual ele é o principal responsável. Na temporada já são sete assistências.- Tenho marcado poucos gols porque estou fazendo uma função mais atrás, de um meia armador. Tento criar o máximo de oportunidades possíveis. Crio as jogadas para ajudar o ataque. Já tenho sete assistências. Fiz apenas um gol em sete jogos. Mas quero ajudar a equipe com bons passes também - disse.