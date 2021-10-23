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futebol

No Nadur Youngsters, Eder Bruno explica função: 'Tento criar o máximo de oportunidades possíveis'

Jogador brasileiro do Nadur Youngsters marcou apenas um gol em sete jogos, mas já soma sete assistências
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Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2021 às 14:38
Crédito: Anaca Photography / Anthony Cassar
Em boa fase no Nadur Youngsters, Eder Bruno não vem fazendo a função de camisa 9. O brasileiro explicou a nova posição e comentou sobre a criação da equipe, na qual ele é o principal responsável. Na temporada já são sete assistências.- Tenho marcado poucos gols porque estou fazendo uma função mais atrás, de um meia armador. Tento criar o máximo de oportunidades possíveis. Crio as jogadas para ajudar o ataque. Já tenho sete assistências. Fiz apenas um gol em sete jogos. Mas quero ajudar a equipe com bons passes também - disse.
Eder também falou sobre a adaptação ao futebol de Gozo, ilha pertencente à Malta.
- Minha adaptação foi muito tranquila. Como têm outros brasileiros aqui, facilitou bastante para mim. O idioma dificultou um pouco, mas estudei bastante e consigo me virar. O nível do futebol aqui é um pouco baixo. Temos três ou quatro times que brigam pelo título, sempre são jogos difíceis. Creio que daqui a alguns anos, quando puderem mais estrangeiros nas equipes (atualmente só podem 4), o nível subirá - concluiu.

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