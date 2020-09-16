No Morumbi, São Paulo nunca perdeu jogo de Libertadores para argentinos

Crédito: River visitou o Morumbi duas vezes pela Libertadores e perdeu as duas, a última em 2016 (Fotos: AFP/LANCE!Press

O São Paulo colocará um tabu em jogo na partida contra o River Plate, às 19h desta quinta-feira, no Morumbi: o Tricolor nunca foi derrotado por um clube argentino em seu estádio pela Copa Libertadores. São 11 jogos, com dez vitórias e um empate.

A parte ruim é que o empate aconteceu justamente no último jogo contra um clube do país vizinho no Morumbi e resultou na eliminação precoce da equipe da Libertadores de 2019. Foi o 0 a 0 com o Talleres, que colocou fim à incrível marca de dez vitórias em dez jogos contra argentinos no estádio.Além disso, uma das vitórias não foi suficiente para alegrar o torcedor. Na final de 1994, o time de Telê Santana perdeu o título nos pênaltis após vencer o Vélez Sarsfield por 1 a 0 e ficou sem o tricampeonato.

O River visitou o estádio são-paulino duas vezes. Perdeu por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal de 2005, com gols de Danilo e Rogério Ceni, e por 2 a 1 pela fase de grupos de 2016, com dois gols de Calleri.

O São Paulo ainda superou San Lorenzo (1 a 0, pela fase de grupos de 2015), Estudiantes (1 a 0, pelas quartas de final de 2006), Quilmes (3 a 1, pela fase de grupos de 2005), Newell's Old Boys (1 a 0 na final de 1992 e 4 a 0 nas oitavas de 1993) e Independiente (1 a 0, pela semifinal de 1972).