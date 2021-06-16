No Morumbi, São Paulo não perde para a Chapecoense no Campeonato Brasileiro desde 2014

Nesta quarta-feira (16), o São Paulo recebe a Chapecoense no Morumbi, às 19h, em confronto da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Tricolor conta com seu bom retrospecto diante do time catarinense nas vezes em que o recebeu no Morumbi.
Ao todo, São Paulo e Chapecoense e enfrentaram seis vezes no Morumbi em partidas do Brasileirão. A única vitória do time catarinense foi em 2014, no primeiro desses seis duelos entre os times. Na ocasião, a Chape venceu a partida por 1 a 0.
Desde então, o Tricolor venceu a Chapecoense no Morumbi, pelo Brasileirão, em duas partidas, empatando outras três. O retrospecto neste período é:
São Paulo 0 x 0 Chapecoense - 17/09/2015São Paulo 2 x 2 Chapecoense - 31/07/2016São Paulo 2 x 2 Chapecoense - 09/11/2017São Paulo 2 x 0 Chapecoense - 19/08/2018São Paulo 4 x 0 Chapecoense - 22/07/2019
Em 2020, as equipes não se enfrentaram, pois a Chapecoense foi rebaixada em 2019, não disputando a Série A na última temporada.O retrospecto é favorável ao Tricolor, mas o time não vive um bom momento. A equipe não venceu nas primeiras três rodadas do Brasileirão e sequer balançou as redes nessas ocasiões.
Diante da Chapecoense, o time ainda contará com cinco desfalques do time titular. Luan, Daniel Alves, Miranda e Benítez desfalcam o time devido às suas lesões, enquanto Arboleda fica de fora por estar defendendo a seleção equatoriana na disputa da Copa América.