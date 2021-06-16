  • No Morumbi, São Paulo não perde para a Chapecoense no Campeonato Brasileiro desde 2014
futebol

No Morumbi, São Paulo não perde para a Chapecoense no Campeonato Brasileiro desde 2014

Ao todo, os times se enfrentaram na casa do Tricolor seis vezes pelo Brasileirão. No retrospecto, o time da casa ganhou dois jogos, perdeu um e três terminaram empatados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 08:00

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net
Nesta quarta-feira (16), o São Paulo recebe a Chapecoense no Morumbi, às 19h, em confronto da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Tricolor conta com seu bom retrospecto diante do time catarinense nas vezes em que o recebeu no Morumbi.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Ao todo, São Paulo e Chapecoense e enfrentaram seis vezes no Morumbi em partidas do Brasileirão. A única vitória do time catarinense foi em 2014, no primeiro desses seis duelos entre os times. Na ocasião, a Chape venceu a partida por 1 a 0.
Desde então, o Tricolor venceu a Chapecoense no Morumbi, pelo Brasileirão, em duas partidas, empatando outras três. O retrospecto neste período é:
São Paulo 0 x 0 Chapecoense - 17/09/2015São Paulo 2 x 2 Chapecoense - 31/07/2016São Paulo 2 x 2 Chapecoense - 09/11/2017São Paulo 2 x 0 Chapecoense - 19/08/2018São Paulo 4 x 0 Chapecoense - 22/07/2019
Em 2020, as equipes não se enfrentaram, pois a Chapecoense foi rebaixada em 2019, não disputando a Série A na última temporada.O retrospecto é favorável ao Tricolor, mas o time não vive um bom momento. A equipe não venceu nas primeiras três rodadas do Brasileirão e sequer balançou as redes nessas ocasiões.
Diante da Chapecoense, o time ainda contará com cinco desfalques do time titular. Luan, Daniel Alves, Miranda e Benítez desfalcam o time devido às suas lesões, enquanto Arboleda fica de fora por estar defendendo a seleção equatoriana na disputa da Copa América.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCU mantém condenação de empresas por fraudes em licitação milionária do Ifes
Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket

