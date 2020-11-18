No mesmo dia, Náutico anuncia saída de Gilson Kleina e chegada de Hélio dos Anjos

A quarta-feira (18) foi movimentada pelos lados das redes sociais oficiais do Náutico. Depois de anunciar oficialmente a saída do técnico Gilson Kleina, apenas alguns minutos depois se tornou oficial a chegada de Hélio dos Anjos para ocupar o cargo.

Kleina deixa o posto depois de comandar o Timbu em 18 compromissos na temporada onde o aproveitamento em pontos não foi bom: quatro vitórias, seis empates e oito resultados negativos, percentual de somente 22% em triunfos no clube dos Aflitos.

Essa será a terceira oportunidade em que Hélio comandará o clube pernambucano, tendo passado antes em 1993 além da passagem que durou entre 2006 e 2007 com direito a participar da campanha na reta final onde o time subiu para a elite do futebol nacional.

Todavia, no ano passado, as lembranças de Hélio dos Anjos junto ao Alvirrubro não são das melhores já que, pela Série C, o Paysandu (equipe que ele dirigia) foi eliminada justamente pelo Timbu em eliminatória onde a arbitragem foi alvo de fortes críticas do profissional de 62 anos de idade.