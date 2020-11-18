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No mesmo dia, Náutico anuncia saída de Gilson Kleina e chegada de Hélio dos Anjos

Sem vencer há cinco rodadas, Timbu se movimenta promovendo a chegada do terceiro nome diferente no comando técnico da equipe em 2020...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 17:28

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:28

A quarta-feira (18) foi movimentada pelos lados das redes sociais oficiais do Náutico. Depois de anunciar oficialmente a saída do técnico Gilson Kleina, apenas alguns minutos depois se tornou oficial a chegada de Hélio dos Anjos para ocupar o cargo.
Kleina deixa o posto depois de comandar o Timbu em 18 compromissos na temporada onde o aproveitamento em pontos não foi bom: quatro vitórias, seis empates e oito resultados negativos, percentual de somente 22% em triunfos no clube dos Aflitos.
Essa será a terceira oportunidade em que Hélio comandará o clube pernambucano, tendo passado antes em 1993 além da passagem que durou entre 2006 e 2007 com direito a participar da campanha na reta final onde o time subiu para a elite do futebol nacional.
Todavia, no ano passado, as lembranças de Hélio dos Anjos junto ao Alvirrubro não são das melhores já que, pela Série C, o Paysandu (equipe que ele dirigia) foi eliminada justamente pelo Timbu em eliminatória onde a arbitragem foi alvo de fortes críticas do profissional de 62 anos de idade.
Caso os aspectos burocráticos sejam cumpridos, o treinador deve estrear já no sábado (21), na cidade de Maceió, visitando o CRB às 19h.

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