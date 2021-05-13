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No mercado, Botafogo vai atrás de Luís Oyama, do Mirassol, 'de forma mais agressiva'

No começo do mês, o L! apurou que o Alvinegro apenas monitorava o nome de Oyama. No entanto, agora, o clube já demonstra a intenção de fazer uma proposta oficial...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 13:40
Crédito: Divulgação/Mirassol
O Botafogo segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2021. No começo do mês de maio, o LANCE! apurou que o Alvinegro apenas monitorava o nome de Luís Oyama. No entanto, agora, o clube de General Severiano foi atrás do volante de "forma mais agressiva" e já demonstra a intenção de fazer uma proposta oficial.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo O Botafogo mira a contratação de um volante, e Luís Oyama, inclusive, já era um dos principais nomes da pauta do clube de General Severiano. Contudo, o Alvinegro não está sozinho nesta busca pelo volante. Outros times tanto da Série A, quanto da Série B estão de olho na contratação do jogador.
O que pode "ajudar" o Botafogo na questão é que os representantes de Luís Oyama enxergam com bons olhos uma possível ida ao Glorioso. Isso acontece pelo fato do jogador ter uma possível sequência em um clube grande do futebol brasileiro, mesmo que na Série B do Brasileirão de 2021.
Além do Mirassol, o volante que tem dupla nacionalidade japonesa, soma passagens por Atibaia e Ponte Preta. Na carreira, segundo o site ogol, Oyama tem cinco gols marcados em 97 partidas.

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