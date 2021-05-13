No mercado, Botafogo vai atrás de Luís Oyama, do Mirassol, 'de forma mais agressiva'

O Botafogo segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2021. No começo do mês de maio, o LANCE! apurou que o Alvinegro apenas monitorava o nome de Luís Oyama. No entanto, agora, o clube de General Severiano foi atrás do volante de "forma mais agressiva" e já demonstra a intenção de fazer uma proposta oficial.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo O Botafogo mira a contratação de um volante, e Luís Oyama, inclusive, já era um dos principais nomes da pauta do clube de General Severiano. Contudo, o Alvinegro não está sozinho nesta busca pelo volante. Outros times tanto da Série A, quanto da Série B estão de olho na contratação do jogador.