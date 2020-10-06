No meio da tabela, Avaí e Brasil de Pelotas se enfrentam na Ressacada

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Um dos jogos das 19h15 (Horário de Brasília) desta terça-feira pela Série B é Avaí e Brasil de Pelotas, que tentam subir na classificação do torneio nacional.Como chegam

Depois de um longo e tenebroso inverno, Geninho conseguiu acalmar os ânimos na Ressacada e venceu alguns jogos que levaram o time catarinense ao 10º lugar, com 16 pontos.