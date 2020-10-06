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No meio da tabela, Avaí e Brasil de Pelotas se enfrentam na Ressacada

Leão e Xavante medem forças a partir das 19h15 (Horário de Brasília), em Santa Catarina...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 22:52

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 22:52

Crédito: Reprodução / Twitter
Um dos jogos das 19h15 (Horário de Brasília) desta terça-feira pela Série B é Avaí e Brasil de Pelotas, que tentam subir na classificação do torneio nacional.Como chegam
Depois de um longo e tenebroso inverno, Geninho conseguiu acalmar os ânimos na Ressacada e venceu alguns jogos que levaram o time catarinense ao 10º lugar, com 16 pontos.
Do outro lado aparece o Brasil de Pelotas. Nos últimos cinco jogos, o Xavante venceu apenas um e precisa somar pontos. No momento, a distância para o G-4 está em sete pontos.

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