No Marítimo, Matheus Costa quer passar dos 150 jogos em Portugal

Crédito: Matheus Costa está perto de marca importante (Divulgação / Marítimo

Vivendo grande fase na carreira e hoje vestindo a camisa do Marítimo, o zagueiro Matheus Costa espera chegar aos cento e cinquenta jogos no futebol português neste ano. Segundo o jogador, seu desejo é passar desse número nesta época.

Veja a tabela do Português- Na última época já havia passado dos cem jogos no futebol português, o que foi uma marca importante para mim. Agora quero chegar ao jogo de número cento e cinquenta no país. Vou trabalhar muito por isso e para ajudar o Marítimo - disse.

O jogador brasileiro revelou estar vivendo uma expectativa grande para essa temporada.