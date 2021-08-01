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futebol

No Marítimo, Matheus Costa quer passar dos 150 jogos em Portugal

Zagueiro brasileiro que atua pelo Marítimo, de Portugal, passa por ótimo momento na carreira, e quer chegar em marca importante
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Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 14:55
Crédito: Matheus Costa está perto de marca importante (Divulgação / Marítimo
Vivendo grande fase na carreira e hoje vestindo a camisa do Marítimo, o zagueiro Matheus Costa espera chegar aos cento e cinquenta jogos no futebol português neste ano. Segundo o jogador, seu desejo é passar desse número nesta época.
Veja a tabela do Português- Na última época já havia passado dos cem jogos no futebol português, o que foi uma marca importante para mim. Agora quero chegar ao jogo de número cento e cinquenta no país. Vou trabalhar muito por isso e para ajudar o Marítimo - disse.
O jogador brasileiro revelou estar vivendo uma expectativa grande para essa temporada.
- Nosso grupo tem trabalhado muito para evoluir e fazer uma grande época. Vamos manter a intensidade nos treinos e jogos para alcançarmos nossas metas - concluiu o zagueiro brasileiro que atua pela equipe portuguesa do Marítimo.

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