No Marítimo, Matheus Costa quer grande ano no clube da Ilha da Madeira

Em grande fase na carreira e um dos responsáveis pelo acesso do Vizela para a elite do futebol português, o zagueiro Matheus Costa vestirá a camisa do Marítimo na próxima temporada. Feliz com a oportunidade, o jogador falou sobre a motivação que está para esse novo desafio.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde a última época. Vestir a camisa do Marítimo será um grande prazer. Vou lutar muito para honrar essa camisa e para construir uma história no clube. Tenho certeza que esse próximo ano será muito especial para todos.