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futebol

No Marítimo, Matheus Costa quer grande ano no clube da Ilha da Madeira

Zagueiro passa por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 13:18

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 13:18

Crédito: Matheus Costa chega no Marítimo após sucesso com o Vizela (Divulgação/Marítimo
Em grande fase na carreira e um dos responsáveis pelo acesso do Vizela para a elite do futebol português, o zagueiro Matheus Costa vestirá a camisa do Marítimo na próxima temporada. Feliz com a oportunidade, o jogador falou sobre a motivação que está para esse novo desafio.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde a última época. Vestir a camisa do Marítimo será um grande prazer. Vou lutar muito para honrar essa camisa e para construir uma história no clube. Tenho certeza que esse próximo ano será muito especial para todos.
> Veja a tabela da Eurocopa
O jogador ainda falou sobre o desejo do clube em fazer uma grande temporada.
- O Marítimo terá um elenco forte para a próxima temporada. Tenho certeza que teremos um grupo de jogadores que lutarão para fazer um ótimo ano.

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