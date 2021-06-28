No Marítimo, Matheus Costa espera grande ano com o clube português

Vivendo ótimo momento na carreira e recém-chegado ao Marítimo, o zagueiro Matheus Costa espera fazer uma grande temporada com o clube português. Segundo o defensor, no país há alguns anos, a meta é crescer no Velho Continente.
- Tenho construído a minha história no futebol português com boas partidas e conquistas importantes. Estou feliz com tudo que vem acontecendo comigo e espero continuar crescendo na Europa e, agora, no Marítimo - disse o zagueiro brasileiro.
O jogador brasileiro do Marítimo revelou estar vivendo uma expectativa grande para essa temporada.
- O Marítimo tem um elenco forte, competitivo e uma base que se conhece bem. Tenho certeza que essa próxima temporada será muito boa para o clube - concluiu.