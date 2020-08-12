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futebol

No Marítimo há alguns anos, Bebeto fala sobre expectativa para o futuro

Lateral brasileiro é titular da equipe portuguesa, mas está com o contrato se encerrando
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LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 11:38

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 11:38

Crédito: Divulgação / Marítimo
Vestindo a camisa do Marítimo há três épocas, o lateral-direito Bebeto, revelado nas categorias de base do Bahia, e com passagens pelo São Bento e Caxias, revelou estar ansioso para o início da nova temporada. Segundo o jogador, que está definindo sua situação após fim do contrato no clube da Ilha da Madeira, sua meta é estar resolver a vida nos próximos dias..
- Chegou ao fim meu contrato no Marítimo e estamos resolvendo a situação. Tem a possibilidade da renovação de contrato e algumas coisas estão surgindo. Devo definir isso o mais rápido possível para iniciar logo a pré-temporada em algum clube. Temos conversado bastante e tenho um carinho grande pelo Marítimo. Espero definir isso nos próximos dias - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é melhorar os números no futebol europeu.
- Vou trabalhar muito para melhorar meus números no futebol europeu. Venho me dedicando muito nos últimos anos para evoluir, e é isso que tem acontecido. A última temporada foi muito boa. Espero manter esse nível na próxima.

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