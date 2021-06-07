No Marítimo, Charles destaca desejo de evoluir no futebol europeu

O goleiro do Marítimo, Charles, falou sobre a evolução que teve com a camisa do Marítimo nestas últimas temporadas. Segundo o jogador, com passagens pelo Vasco e Cruzeiro, além de seleção de base, a meta é continuar crescendo no futebol europeu.
- Estou trabalhando muito para continuar evoluindo no futebol europeu. Tenho buscado me dedicar ao máximo no dia a dia para melhorar meu rendimento em campo. Vou me empenhar muito para conquistar meus objetivos aqui - disse.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro que atua em Portugal, seu planejamento para a carreira é de permanecer no continente europeu por muitos anos.
- Minha ideia é permanecer no futebol europeu por muitos anos. Estou muito motivado e focado para que isso seja possível - concluiu o goleiro brasileiro que atua no Marítimo.