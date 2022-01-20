No Marcílio Dias, Alessandro confia em bom retrospecto contra o Avai

O atacante Alessandro acredita que pode repetir o feito e marcar contra o Avai, neste domingo, às 16h, no Gigantão das Avenidas, pela estreia do Campeonato Catarinense.

O atleta do Marcílio Dias já balançou as redes do Avai na Ressacada, em 2021, pela Copa Santa Catarina. O time do interior venceu por 2 a 0.

- Acredito sim que a história pode se repetir (risos). Seria bom demais estrear vencendo e fazendo gol. É um jogo especial. Estamos preparados - falou Alessandro.

O atleta do Marcílio Dias também afirmou ter melhorado os pontos fracos para a temporada de 2022.- Eu particularmente foquei em melhorar os meus pontos 'fracos' e acredito que posso ajudar muito a equipe - disse, antes de exaltar o elenco.

- A preparação para o campeonato tá sendo bem produtiva, todos se dedicando ao máximo para juntos fazermos um excelente Catarinense - finalizou.