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futebol

No Marcílio Dias, Alessandro confia em bom retrospecto contra o Avai

Atacante marcou na última vez que enfrentou o Avai na Ressacada. Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, no Gigantão das Avenidas, pela estreia do Campeonato Catarinense...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 11:57

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 11:57

O atacante Alessandro acredita que pode repetir o feito e marcar contra o Avai, neste domingo, às 16h, no Gigantão das Avenidas, pela estreia do Campeonato Catarinense.
O atleta do Marcílio Dias já balançou as redes do Avai na Ressacada, em 2021, pela Copa Santa Catarina. O time do interior venceu por 2 a 0.
- Acredito sim que a história pode se repetir (risos). Seria bom demais estrear vencendo e fazendo gol. É um jogo especial. Estamos preparados - falou Alessandro.
O atleta do Marcílio Dias também afirmou ter melhorado os pontos fracos para a temporada de 2022.- Eu particularmente foquei em melhorar os meus pontos 'fracos' e acredito que posso ajudar muito a equipe - disse, antes de exaltar o elenco.
- A preparação para o campeonato tá sendo bem produtiva, todos se dedicando ao máximo para juntos fazermos um excelente Catarinense - finalizou.
Crédito: PeloMarcílioDias,AlessandromarcoucontraoAvainoanopassado(Divulgação:MarcílioDias

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