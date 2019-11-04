No Kleber Andrade, Ilhas Salomão se despedem do Mundial Sub-17 sem fazer gols

Ilhas Salomão é um país que fica localizado na Oceania. É formado por centenas de ilhas de origem vulcânica e possui uma população com pouco mais de 600 mil habitantes. O fato da equipe sub-17 do país garantir a participação inédita em uma competição Fifa é um feito enorme e não deve ser desprezado. Mas dentro de campo, os salomônicos não tiveram a menor chance contra rivais tradicionais no mundo da bola. Foi assim na noite deste domingo (3), na partida contra o México, no Kleber Andrade, em Cariacica, onde foram derrotados por 8 a 0.
O jogo foi um treino de luxo para os mexicanos, que não precisaram nem se esforçar para golear os rivais. Parecia um time profissional contra um amador. Em determinado momento do jogo, os aletas da seleção do México pararam de comemorar os gols, tamanha a facilidade de balançar as redes dos inocentes rivais. No segundo tempo, assim como nas outras partidas de Ilhas de Salomão, a disparidade física ficou evidente e os salomônicos não conseguiram acompanhar o ritmo dos adversários, que sobraram no jogo.
Em entrevista recente ao site da Fifa, o próprio técnico salomônico Stanley Waita admitiu que seus jogadores não possuem um bom preparo físico. "Jogam melhores fisicamente do que nós. Nós não temos o físico suficiente, sabemos que eles têm essa vantagem", declarou o treinador que dá adeus à Copa do Mundo ao ver sua seleção sofrer 20 gols em três jogos e não conseguir marcar nenhum tento.
O Jogo
Na primeira descida ao ataque, o México abriu o placar com atacante Álvares. Em vantagem, os mexicanos relaxaram e passaram a cometer erros nas saídas de bola e na criação das jogadas ofensivas. Mesmo sem fazer esforço, a equipe do técnico chegou ao segundo gol com, o zagueiro Gómez, após uma falha do goleiro Malam. No fim da primeira etapa, o centroavante Puente fez o terceiro e ampliou.
No segundo tempo o cenário não mudou. Na verdade ficou mais fácil para os mexicanos. Os salomônicos estavam desgastados com o ritmo do jogo e pouco ofereceram resistência. Aos 12 minutos, Armas recebu de Puente e chutou cruzado. No meio da área, o meia Luna aproveitou para desviar na bola e fazer o quarto gol do México. O quinto veio logo na sequência. Álvarez aproveitou uma bobeira da zaga salomônica para ampliar. De cabeça, Ávila fez o sexto gol da seleção da terra da tequila, que ainda teve tempo de fazer o sétimo com Gomez, que aproveitou bate-rebate dentro da área, e o oitavo com Luna.