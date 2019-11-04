No Kleber Andrade, Ilhas Salomão se despedem do Mundial Sub-17 sem fazer gols

México venceu Ilhas Salomão com tranquilidade no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Ilhas Salomão é um país que fica localizado na Oceania. É formado por centenas de ilhas de origem vulcânica e possui uma população com pouco mais de 600 mil habitantes. O fato da equipe sub-17 do país garantir a participação inédita em uma competição Fifa é um feito enorme e não deve ser desprezado. Mas dentro de campo, os salomônicos não tiveram a menor chance contra rivais tradicionais no mundo da bola. Foi assim na noite deste domingo (3), na partida contra o México, no Kleber Andrade, em Cariacica, onde foram derrotados por 8 a 0.

O jogo foi um treino de luxo para os mexicanos, que não precisaram nem se esforçar para golear os rivais. Parecia um time profissional contra um amador. Em determinado momento do jogo, os aletas da seleção do México pararam de comemorar os gols, tamanha a facilidade de balançar as redes dos inocentes rivais. No segundo tempo, assim como nas outras partidas de Ilhas de Salomão, a disparidade física ficou evidente e os salomônicos não conseguiram acompanhar o ritmo dos adversários, que sobraram no jogo.

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Em entrevista recente ao site da Fifa, o próprio técnico salomônico Stanley Waita admitiu que seus jogadores não possuem um bom preparo físico. "Jogam melhores fisicamente do que nós. Nós não temos o físico suficiente, sabemos que eles têm essa vantagem", declarou o treinador que dá adeus à Copa do Mundo ao ver sua seleção sofrer 20 gols em três jogos e não conseguir marcar nenhum tento.

O Jogo

Na primeira descida ao ataque, o México abriu o placar com atacante Álvares. Em vantagem, os mexicanos relaxaram e passaram a cometer erros nas saídas de bola e na criação das jogadas ofensivas. Mesmo sem fazer esforço, a equipe do técnico chegou ao segundo gol com, o zagueiro Gómez, após uma falha do goleiro Malam. No fim da primeira etapa, o centroavante Puente fez o terceiro e ampliou.

México venceu Ilhas Salomão com tranquilidade no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini