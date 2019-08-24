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decepção

No Klebão, Rio Branco fica no 0 a 0 com o Pinheiros pela Copa ES

Brancão foi melhor na partida, mas parou na defesa da equipe adversária

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 17:51
Copa Espírito Santo: Rio Branco e Pinheiros empataram em 0 a 0 no Kleber Andrade Crédito: Daniel Pasti
O Rio Branco chegou ao seu segundo jogo sem vitória na Copa Espírito Santo. Na tarde deste sábado (24), a equipe Capa-Preta empatou por 0 a 0 com o Pinheiros, no estádio Kleber Andrade, em partida válida pela terceira rodada da competição estadual.
O Brancão teve mais posse de bola, porém não conseguiu passar pela fechada defesa do Verdão do Norte. A melhor oportunidade de marcar durante a partida foi de Edu Capetinha que recebeu livre na área, mas isolou.
O técnico do Rio Branco, Antônio Carlos Roy, avaliou a partida e lamentou as chances perdidas pela sua equipe. “Quem procurou o jogo foi o Rio Branco, criamos algumas situações de gol, mas o time pecou nas finalizações. Nós trabalhamos isso a semana toda mas tá faltando tranquilidade na hora de fazer o gol”, afirmou o treinador.
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O comandante da equipe também reclamou do excesso de vezes que os atletas do Pinheiros receberam atendimento no gramado.“Só no segundo tempo eles caíram em campo dez vezes, mesmo assim faltou competência para colocar a bola lá dentro”, lamentou o técnico.
Outro da equipe Capa-Preta que não gostou da postura do Pinheiros foi o atacante Russo: “O Rio Branco é time grande e nós tínhamos a obrigação de vencer. Mas eles seguraram o jogo de forma errada, na minha opinião isso não é futebol”, afirmou o jogador.
Veja a galeria de fotos:
Já pelo lado visitante, o experiente goleiro Robinho comemorou o empate e discordou que o seu time tenha praticado alguma atitude para ganhar tempo durante o confronto.
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“Nós viemos aqui para somar ponto, e jogamos como a gente podia com muita sabedoria e inteligência contra um time muito forte. A reclamação deles é válida já que não saíram com a vitória, mas eu não concordo com isso”.
Classificação
A equipe do Rio Branco, com mais esse empate, soma cinco pontos, e ocupa a quarta posição da tabela. Já o Pinheiros, vem logo atrás na quinta colocação com quatro pontos.
Os times voltam a campo para disputar a quarta rodada da Copa Espírito Santo no próximo sábado. O Rio Branco tem o clássico com a Desportiva Ferroviária, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, às 15h. Já o Pinheiros recebe o Vilavelhense, no estádio João Soares de Moura Filho, em Pinheiros, no mesmo horário.
Rio Branco x Pinheiros
Copa Espírito Santo 2019 (1ª fase - 3ª rodada)
Data: 24 de agosto (sábado)
Horário: 15h
Local: Kleber Andrade (Cariacica-ES)
Árbitro: Arthur Gomes Rabelo
Público: 493 presentes/R$ 3.550,00
Rio Branco: Diogo; Iury, Marcelo, Mário Pierre e Romão (Rodrigo); Thiago Medeiros (Joanata); Vinicinho e Russo; Vandinho (Paulo Henrique), Edu e Erick Bahia. Técnico: Antônio Carlos Roy.
Pinheiros: Robinho; Wilker, Fabiano, Kacinho e Iago; Wallace, Willian (Vitinho) e Daniel (Gilberto); Badinho, Wagner Balotelli e Bombom (Rondnelly). Técnico: Abílio Silva.

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