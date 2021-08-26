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futebol

No Kalba, Wanderson é destaque no futebol do Emirados Árabes

Meia brasileiro é um dos principais atletas do seu clube
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Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 12:36
Crédito: Wanderson se destaca no Kalba (Divulgação / Ittihad Kalba
Um dos principais destaques do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o bom momento que passa na carreira. Feliz com a fase, o jogador falou sobre a motivação para continuar fazendo história no país.- Estou me dedicando ao máximo para continuar construindo a minha história no clube com títulos e boas atuações. Vou me empenhar para melhorar meus números com a camisa do clube nos próximos meses.
Segundo Wanderson, o Kalba tem tudo para fazer uma grande temporada.
- Nosso elenco tem tudo para fazer uma grande temporada esse ano. Vamos lutar muito para que o grupo possa atingir ótimos resultados.

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