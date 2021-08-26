No Kalba, Wanderson é destaque no futebol do Emirados Árabes

Um dos principais destaques do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o bom momento que passa na carreira. Feliz com a fase, o jogador falou sobre a motivação para continuar fazendo história no país.- Estou me dedicando ao máximo para continuar construindo a minha história no clube com títulos e boas atuações. Vou me empenhar para melhorar meus números com a camisa do clube nos próximos meses.