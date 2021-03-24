No Juventus-SC, lateral-esquerdo faz análise do Figueirense

Crédito: Lateral-esquerdo está no clube de Jaraguá do Sul desde a última temporada (Arthur Netto/ASCOM Juventus

Sob o comando do recém-contratado Pingo, o elenco do Juventus-SC fez os últimos ajustes na manhã dessa terça-feira (24) antes do desafio contrao Figueirense, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense.>Classificação atualizada do Campeonato CatarinenseA partida está prevista para ser realizada no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, às 16h (de Brasília) e marcará o reencontro do Moleque Travesso com o time contra quem fez uma de suas melhores apresentações na última temporada.

Isso porque, na partida de volta pelas quartas de final do estadual em pleno Orlando Scarpelli no dia 27 de julho, o Juventus venceu por 4 a 1 e protagonizou a maior "zebra" da competição.

Para o lateral-esquerdo Cesinha, é fato que o plantel ainda está em processo de adaptação pensando na chegada recente do novo técnico. Porém, isso não pode ser um obstáculo para atrapalhar a busca por três pontos importantes dada a atual situação da tabela de classificação no estadual.

- Estamos nos adaptando à filosofia de trabalho do novo treinador. Queremos absorver o mais rápido possível o novo esquema de jogo. Sabemos das dificuldades do jogo, mas é uma briga direta na tabela e não podemos bobear. Temos condições de fazer um grande desafio - explica o lateral que está à disposição para o confronto diante do time de Florianópolis.