No jogo da volta do futebol na Polônia, Lech vence e avança na Copa

Nesta terça-feira, no jogo marcou o retorno do futebol na Polônia, paralisado desde março em razão da pandemia do novo corona vírus. O Legia Varsóvia está na semifinal final da Copa da Polônia. Nesta terça-feira, o time derrotou por 2 a 1 o Miedz Legnica em jogo único. Gvilia (um golaço, por cobertura) e Mateusz Cholewiak fizeram os gols do time visitante, com Zielinski descontando no último minuto.

o jogo respeitou os protocolos de saúde para evitar infecção pela Covid-19 e realizado com os portões fechados. Entretanto, os gols do Legia foram efusivamente comemorado com abraços. Além do Legia, outras duas equipes já estavam classificadas (jogaram antes da paralisação): Lechia Gdansk e Cracóvia. O último semifinalista será conhecido nesta quarta-feira, às 15h10 (de Brasília) no confronto do Stal Mielec x Lech Poznan.E MAIS:Finalistas da Copa da Hungria foram definidos nesta terça-feiraPapo com Beto: 'Tradicional clube mexicano muda de sede e nome'FIFA suspende presidente da federação do Haiti acusado de abusoCom gol de Kimmich, Bayern vence Borussia em 'final' do AlemãoConheça as maiores torcidas dos principais países do futebol europeu E MAIS: