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futebol

No Japão, Valdo busca evolução do Shimizu S-Pulse

Titular da equipe, o zagueiro foca no crescimento do time na J-League...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 12:24

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 12:24

Crédito: Divulgação/Shimizu
No Shimizu S-Pulse desde o início temporada, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, falou sobre a evolução que teve com a camisa do clube desde a sua chegada ao Japão. Para o jogador, esse bom rendimento individual que está tendo em 2020 é consequência de um trabalho forte que vem realizando.
- Desde a minha chegada ao Japão tenho trabalhado muito para construir uma história no clube e no futebol local. Estou muito motivado para que isso seja possível e para continuar ajudando o Shimizu, que é um grande clube, a conquistar seus objetivos neste segundo semestre - disse.
Ainda de acordo com o defensor, o objetivo do elenco é fazer uma boa sequência nas próximas semanas.
- Vamos trabalhar muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência na J-League nestas próximas rodadas da disputa.

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