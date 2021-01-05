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futebol

No Ittihad Kalba, Wanderson foca no topo da Liga nos Emirados Árabes

Meia brasileiro vem se destacando no clube
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2021 às 11:33

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 11:33

Crédito: Wanderson vem se destacando no futebol árabe (Divulgação
Titular do Ittihad Kalba e em ótima fase nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson, com ótima passagem pelo futebol coreano, falou sobre a boa Liga que a equipe tem feito nesta temporada. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo nos próximos jogos.- Estamos fazendo um grande campeonato e isso é muito importante. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso faz a diferença. Agora é manter esse ritmo forte para evoluirmos ainda mais na temporada - disse.
Segundo Wanderson, a fase que está vivendo tem sido muito especial.
- Estou vivendo um momento muito especial com a camisa do clube e espero manter isso até o fim. Venho trabalhando muito para melhorar ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do Kalba.

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