No Ittihad Kalba, Wanderson foca no topo da Liga nos Emirados Árabes

Titular do Ittihad Kalba e em ótima fase nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson, com ótima passagem pelo futebol coreano, falou sobre a boa Liga que a equipe tem feito nesta temporada. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo nos próximos jogos.- Estamos fazendo um grande campeonato e isso é muito importante. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso faz a diferença. Agora é manter esse ritmo forte para evoluirmos ainda mais na temporada - disse.