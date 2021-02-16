No Ittihad Kalba, Wanderson foca em conquista da Copa dos Emirados

Crédito: Wanderson está próximo de jogar em final nos Emirados Árabes (Divulgação

Titular do Ittihad Kalba e em grande fase nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson, com ótima passagem pelo futebol coreano, destacou o desejo da equipe em chegar à final da Copa dos Emirados.Com vantagem nas semifinais em cima do Al Nassr, já que venceu o jogo de ida por 2 x 1, o Kalba vai com tudo para alcançar esse objetivo, segundo revelou o atleta.

- Vamos com tudo para esse segundo jogo. Apesar da vantagem, nós teremos um jogo muito difícil pela frente e precisamos estar preparados. O grupo está muito focado neste confronto de volta com o Nassr - disse.

Segundo Wanderson, esse título será especial para todos.