No Ittihad Kalba, Wanderson espera manter evolução no futebol dos Emirados Árabes

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Titular do Ittihad Kalba desde a última temporada e vivendo um grande momento nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson, ex-América e Atlético-GO, e com ótima passagem pelo futebol coreano, falou sobre o crescimento que teve nesta época. Segundo ele, esse ano tem sido muito especial.

- Essa temporada tem sido muito especial para mim dentro e fora de campo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Espero manter essa intensidade e essa média para ajudar o grupo na sequência do ano. Tenho me empenhado muito para continuar fazendo a minha história no clube - disse.Segundo Wanderson, a meta do elenco é terminar a liga com uma boa posição.