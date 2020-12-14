Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No Ittihad Kalba, Wanderson espera manter evolução no futebol dos Emirados Árabes
futebol

No Ittihad Kalba, Wanderson espera manter evolução no futebol dos Emirados Árabes

Meio-campista brasileiro vem sendo um dos destaques da equipe e quer elevar o nível...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 14:33

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 14:33

Crédito: Divulgação
Titular do Ittihad Kalba desde a última temporada e vivendo um grande momento nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson, ex-América e Atlético-GO, e com ótima passagem pelo futebol coreano, falou sobre o crescimento que teve nesta época. Segundo ele, esse ano tem sido muito especial.
- Essa temporada tem sido muito especial para mim dentro e fora de campo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Espero manter essa intensidade e essa média para ajudar o grupo na sequência do ano. Tenho me empenhado muito para continuar fazendo a minha história no clube - disse.Segundo Wanderson, a meta do elenco é terminar a liga com uma boa posição.
- Estamos lutando muito para fazermos uma boa liga para terminarmos a competição em uma posição confortável na tabela. Esse é o objetivo de todos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados