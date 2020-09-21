No Ittihad Kalba, Wanderson espera grande liga do clube nesta temporada

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Titular do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, desde a última temporada, o meia-atacante Wanderson pediu intensidade do grupo para brigar pelo título da liga neste ano. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol coreano, a meta de todos é lutar para fazer uma grande disputa.

- Vamos lutar muito para fazer uma grande liga neste ano. Vejo o grupo muito focado nisso e preparado para fazer uma ótima temporada. Temos que ter intensidade máxima nos próximos meses para conquistarmos nossos objetivos neste ano. Todos estão muito motivados para isso - disse.

Segundo Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, seu desejo é fazer um ótimo ano.