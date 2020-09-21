Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

No Ittihad Kalba, Wanderson espera grande liga do clube nesta temporada

Meia brasileiro chegou ao clube em janeiro deste ano e assumiu titularidade rapidamente
...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 19:02
Crédito: Divulgação
Titular do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, desde a última temporada, o meia-atacante Wanderson pediu intensidade do grupo para brigar pelo título da liga neste ano. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol coreano, a meta de todos é lutar para fazer uma grande disputa.
- Vamos lutar muito para fazer uma grande liga neste ano. Vejo o grupo muito focado nisso e preparado para fazer uma ótima temporada. Temos que ter intensidade máxima nos próximos meses para conquistarmos nossos objetivos neste ano. Todos estão muito motivados para isso - disse.
Segundo Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, seu desejo é fazer um ótimo ano.
- A última temporada já havia sido muito boa. Vou lutar muito para que essa seja ainda melhor para mim em termos de números.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados