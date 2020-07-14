No Ittihad Kalba, Wanderson espera evolução nos Emirados Árabes

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Titular do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, desde a sua chegada ao clube, o meia-atacante Wanderson falou sobre a expectativa de crescer no futebol do país. Segundo o atleta, ex-América e Atlético-GO, com passagem vitoriosa pela Coreia do Sul, seu desejo é fazer uma história de muitos títulos no local na sequência da carreira.

- Me adaptei muito rápido ao futebol árabe. Isso me ajudou bastante. Desde que cheguei ao clube, que é um dos maiores do país, tudo vem acontecendo com muita naturalidade. Vou continuar trabalhando para fazer uma história importante aqui no clube e no futebol local. Estou lutando muito por isso - disse o maranhense.

Segundo Wanderson, seu desejo é permanecer no país por muitos anos.