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futebol

No Ittihad Kalba, Wanderson destaca ótimo momento nos Emirados Árabes

Meio-campista brasileiro garantiu que a equipe está focada para terminar bem a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 08:47

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 08:47

Crédito: Divulgação
Titular do Ittihad Kalba e em bom momento nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson, com ótima passagem pelo futebol coreano, destacou o crescimento que teve nesta temporada. Segundo o jogador, sua meta é continuar evoluindo nos próximos meses.
- Tenho me dedicado ao máximo para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. As coisas estão acontecendo como estava planejando e isso é muito importante. Agora é manter esse ritmo para evoluir ainda mais na temporada - disse.Segundo Wanderson, a equipe tem tudo para encerrar bem a temporada.
- Temos alguns meses pela frente e sabemos da responsabilidade que teremos. Vamos lutar muito para terminarmos bem a temporada, com vitórias.

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