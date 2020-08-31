AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

No Ittihad Kalba, Wanderson busca grande ano nos Emirados Árabes

Meia brasileiro vem se destacando no clube e pretende manter a intensidade
...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 13:00
Crédito: Divulgação
Titular do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, desde a última temporada, o meia-atacante Wanderson destacou a expectativa para essa nova época. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é manter uma intensidade grande nos jogos para que o grupo possa conquistar seus objetivos neste ano.
- Temos um ótimo elenco e acreditamos muito no grupo que foi formado. Vamos lutar muito para que esse ano seja de grandes conquistas para o clube e para o elenco também. Estamos nos dedicando ao máximo no dia a dia para alcançarmos nossas metas nos próximos meses - disse o maranhense.
Segundo Wanderson, seu desejo é melhorar seus números no clube.
- A última temporada já havia sido muito boa para mim dentro e fora de campo, e a perspectiva agora é que seja ainda melhor. Vou me dedicar ao máximo para continuar fazendo a minha história aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Wellington Várzea Fernandes, de 61 anos, morreu atropelado
Homem morre atropelado ao tentar atravessar a BR 101, em Fundão
Imagem de destaque
Os casos de racismo que mancharam a Copa: 'ele nunca desapareceu'
Imagem de destaque
'Não haverá mais eleições aqui': o discurso de Daniel Ortega que fecha caminho para oposição na Nicarágua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados