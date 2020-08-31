No Ittihad Kalba, Wanderson busca grande ano nos Emirados Árabes

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Titular do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, desde a última temporada, o meia-atacante Wanderson destacou a expectativa para essa nova época. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é manter uma intensidade grande nos jogos para que o grupo possa conquistar seus objetivos neste ano.

- Temos um ótimo elenco e acreditamos muito no grupo que foi formado. Vamos lutar muito para que esse ano seja de grandes conquistas para o clube e para o elenco também. Estamos nos dedicando ao máximo no dia a dia para alcançarmos nossas metas nos próximos meses - disse o maranhense.

Segundo Wanderson, seu desejo é melhorar seus números no clube.