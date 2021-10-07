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futebol

No Iraque, Erick Luis quer grande ano no Naft Missan

Atacante quer crescer no futebol árabe
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LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 13:22

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 13:22

Crédito: Erick Luís espera ter sucesso no Iraque (Divulgação / Naft Missan
Com grande experiência no futebol árabe, o atacante Erick Luís acertou com o Naft Missan, do Iraque, para essa temporada. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a perspectiva para fazer um ano perfeito no clube.- Estou feliz com esse novo desafio. Espero fazer um grande ano com todos no clube. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja de gols e títulos com a camisa do clube - disse o atleta.
Erick destacou que a adaptação não será problema neste momento.
- Estou no futebol árabe há muitos anos. A adaptação será rápida. Estou motivado e isso é muito importante.

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