No Iraque, Erick Luis quer grande ano no Naft Missan

Com grande experiência no futebol árabe, o atacante Erick Luís acertou com o Naft Missan, do Iraque, para essa temporada. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a perspectiva para fazer um ano perfeito no clube.- Estou feliz com esse novo desafio. Espero fazer um grande ano com todos no clube. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja de gols e títulos com a camisa do clube - disse o atleta.