No Incheon United, Negueba marca em goleada da equipe no Coreano

O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, foi um dos destaques do triunfo do Incheon United por 4 x 1 sobre Suwon pelo Campeonato Coreano. Autor de um dos gols do jogo, o atleta comemorou bastante o resultado.- Estou muito feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe neste difícil compromisso. Foi muito importante para mim ter marcado esse gol. Espero continuar com esse mesmo ritmo nos próximos jogos para melhorar meus números no clube.