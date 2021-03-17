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futebol

No Incheon United, Negueba marca em goleada da equipe no Coreano

Ex-atacante do Flamengo é destaque na Coreia do Sul
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Publicado em 17 de Março de 2021 às 11:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 11:12
Crédito: Negueba vive bom momento no futebol coreano (Divulgação / Incheon United
O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, foi um dos destaques do triunfo do Incheon United por 4 x 1 sobre Suwon pelo Campeonato Coreano. Autor de um dos gols do jogo, o atleta comemorou bastante o resultado.- Estou muito feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe neste difícil compromisso. Foi muito importante para mim ter marcado esse gol. Espero continuar com esse mesmo ritmo nos próximos jogos para melhorar meus números no clube.
Segundo Negueba, o elenco tem tudo para evoluir na temporada.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa evoluir. O grupo está muito focado em crescer de produção na temporada.

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