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No grupo do Brasil, Alemanha empata com Costa do Marfim e está eliminada dos Jogos de Tóquio

Europeus jogam melhor na primeira etapa, mas não são efetivos. Na segunda etapa, Costa do Marfim sai na frente e Alemanha busca empate com gol de falta...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 06:55

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 06:55
Crédito: Empate entre Costa do Marfim e Alemanha serviu para os africanos avançarem de fase (Kohei CHIBAHARA / AFP
A Alemanha, atual vice-campeã olímpica no futebol masculino, está eliminada dos Jogos de Tóquio. A equipe dirigida por Stefan Kuntz não conseguiu derrotar a Costa do Marfim e a partida válida pela última rodada do Grupo D terminou empatada por 1 a 1. Os africanos saíram na frente com Kounamé e os europeus buscaram o empate com Lowen.DOMÍNIO ALEMÃOPrecisando do resultado para avançar às quartas de final da Olimpíada, a Alemanha propôs mais jogo diante da Costa do Marfim e quase chegou ao gol. Em sete finalizações na primeira etapa, o time europeu quase abriu o placar com Richter finalizando para fora aos 10 minutos. A chance mais perigosa saiu da cabeça de Ache, que recebeu um cruzamento aos 25 minutos e carimbou o travessão.
> Veja a tabela da Olimpíada
EFETIVIDADENo segundo tempo, a Costa do Marfim foi quem voltou com mais vontade de jogo. Aos 19 minutos, Gradel encontrou espaço de fora da área e finalizou pela linha de fundo. Aos 19, foi a vez de Kouamé cabecear para defesa tranquila de Muller. No entanto, o atacante recebeu nova oportunidade após cobrança de lateral na área e um cruzamento rasteiro para chegar dividindo com a marcação alemã e botar a bola no fundo das redes.
RESPOSTA RÁPIDAEm desvantagem, a Alemanha voltou a buscar mais ações no ataque e Ache recebeu um passe pelo lado direito da grande área e bateu cruzado para ótima defesa de Tape. Aos 27, Lowen empatou a partida em bela cobrança de falta. Após o tento, os africanos quase marcaram o segundo gol com Gradel aproveitando sobra de bola na entrada da grande área e mandando um balaço para intervenção de Muller.
GRUPO D
Com o empate entre Alemanha e Costa do Marfim, o Brasil, que venceu a Arábia Saudita por 3 a 1, liderou o Grupo D após duas vitórias e um empate. Os africanos se classificaram na segunda colocação somando cinco pontos, enquanto os europeus conquistaram apenas quatro e terminam sua participação nos Jogos Olímpicos na 3ª posição.

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