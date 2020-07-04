AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

No Groupama Stadium, Lyon e Nice duelam em amistoso neste sábado

Este será o segundo amistoso da equipe dirigida por Rudi Garcia como forma de preparação para a a final da Copa da Liga da França contra o PSG no próximo dia 31...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 22:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 22:32
Crédito: VALERY HACHE / AFP
No segundo amistoso de preparação para a final da Copa da Liga da França, o Lyon enfrenta o Nice, neste sábado, no Groupama Stadium, às 13h30 (horário de Brasília). Na última quarta, a equipe dirigida por Rudi Garcia massacrou o clube amador suíço Port Valais, por 12 a 0.
Vale lembrar que o Campeonato Francês foi finalizado prematuramente em virtude da pandemia global do novo coronavírus, que virou o mundo do avesso. Com isso, o Lyon tem em seu calendário a decisão da Copa da Liga da França no próximo dia 31, contra o Paris Saint-Germain, no Stade de France.
No primeiro amistoso após a pandemia, a equipe francesa contou com a primeira atuação de Tino Kadewere, que fez quatro gols antes do intervalo, e o retorno do holandês Memphis Depay, capitão do time, que também marcou quatro vezes. Além deles, Jeff Reine-Adélaïdeque retornou de uma grave lesão em dezembro, e jogou boa parte da partida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 23/07/2026
De um lado, Paulo Hartung; do outro, Ricardo Ferraço e Renato Casagrande
Ricardo e Casagrande abraçarão o PSD do Paulo? Esse abraço é muito difícil. Saiba por quê

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados