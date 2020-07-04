No Groupama Stadium, Lyon e Nice duelam em amistoso neste sábado

Crédito: VALERY HACHE / AFP

No segundo amistoso de preparação para a final da Copa da Liga da França, o Lyon enfrenta o Nice, neste sábado, no Groupama Stadium, às 13h30 (horário de Brasília). Na última quarta, a equipe dirigida por Rudi Garcia massacrou o clube amador suíço Port Valais, por 12 a 0.

Vale lembrar que o Campeonato Francês foi finalizado prematuramente em virtude da pandemia global do novo coronavírus, que virou o mundo do avesso. Com isso, o Lyon tem em seu calendário a decisão da Copa da Liga da França no próximo dia 31, contra o Paris Saint-Germain, no Stade de France.