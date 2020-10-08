No Grêmio, Pepê passará por reavaliação do joelho esquerdo

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Apesar do tom de alívio trazido com a vitória por 2 a 1 frente ao Coritiba na Arena, o Grêmio viu com relativa preocupação a saída do gramado de Pepê já nos acréscimos do segundo tempo para a entrada do agora ex-jogador e coordenador técnico do clube, Marcelo Oliveira.

Segundo relatou o técnico Renato Portaluppi, a situação física de Pepê será reavaliada tanto em relação ao joelho esquerdo, área onde sofreu uma pancada e precisou de atendimento, bem como dores que ele sentiu na mão direita.

E, como não poderia deixar de ser, a resposta do técnico do Tricolor veio com um certo tom de ironia sobre o problema na mão do atacante: