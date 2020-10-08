Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

No Grêmio, Pepê passará por reavaliação do joelho esquerdo

Atleta teve choque duro na região em vitória contra o Coritiba mas, inicialmente, não tem quadro de grande preocupação...

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 17:51
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Apesar do tom de alívio trazido com a vitória por 2 a 1 frente ao Coritiba na Arena, o Grêmio viu com relativa preocupação a saída do gramado de Pepê já nos acréscimos do segundo tempo para a entrada do agora ex-jogador e coordenador técnico do clube, Marcelo Oliveira.
Segundo relatou o técnico Renato Portaluppi, a situação física de Pepê será reavaliada tanto em relação ao joelho esquerdo, área onde sofreu uma pancada e precisou de atendimento, bem como dores que ele sentiu na mão direita.
E, como não poderia deixar de ser, a resposta do técnico do Tricolor veio com um certo tom de ironia sobre o problema na mão do atacante:
- O joelho foi um choque próximo da grande área, uma pancada. Vamos esperar para ser reavaliado, acredito que não seja nada. Na mão ele já tem um problema há uns meses, mas como não é jogador de vôlei, não tem problema. Vamos esperar para ser reavaliado, acredito que não seja nada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados