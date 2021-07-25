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futebol

No Grêmio, Felipão e diretoria estão alinhados sobre necessidade de reforços

O treinador e o vice-presidente, Marcos Hermann, falaram sobre o tema após empate contra o América-MG...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 14:46
Sem conseguir vencer o América-MG no último sábado (24) após a frustrante queda na Copa Sul-Americana, o tom no Grêmio por parte tanto do técnico Luiz Felipe Scolari como do vice-presidente, Marcos Herrmann, passou a ser de falar em reforços para o restante da temporada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo caso do treinador recém-chegado, apesar de pedir maior celeridade nas tratativas para contar com pelo menos dois novos nomes, ele reconhece as dificuldades que o mercado impõe e também o esforço feito pela diretoria em atender suas expectativas:
- Temos um grupo de lesionados que poderiam ser titulares. Precisamos ter algumas definições nesta semana de, no mínimo, dois jogadores para fazer parte desta equipe e que possam solucionar um ou outro problema que passamos à direção. A diretoria tem tentando. Se olharmos os atletas que a gente pensa, estão na Europa em pré-temporada ou na China e sem jogar há seis meses. É uma série de cuidados que temos falado. Contratar por contratar não vale a pena. Não faremos isso. Vamos procurar alternativas. Quando encontrarmos, a direção fará o possível.
Na ótica do dirigente que é semelhante ao discurso de Felipão, as mesmas questões foram abordadas além de destacar, seguidas vezes, que é preciso realizar contratações "certeiras" para evitar um desequilíbrio financeiro no clube marcado pelos atuais gestões que equalizaram as contas no Imortal.
- É muito importante seguir pagando os salários em dia. Não adianta fazer loucura e não poder pagar. Estamos atrás de jogadores que resolvam os problemas deste ano, mas que também sejam uma parte da engrenagem para o ano que vem e os próximos - falou Herrmann.
O próximo jogo que a equipe terá para retomar o caminho dos resultados positivos será novamente por um torneio eliminatório. Contra o Vitória, na próxima terça-feira (27) às 21h30 (de Brasília) em Salvador, o tricolor inicia sua disputa nas oitavas de final da Copa do Brasil. Técnico não comandava a equipe desde 2015 (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

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