No Grêmio, Felipão e diretoria estão alinhados sobre necessidade de reforços

Sem conseguir vencer o América-MG no último sábado (24) após a frustrante queda na Copa Sul-Americana, o tom no Grêmio por parte tanto do técnico Luiz Felipe Scolari como do vice-presidente, Marcos Herrmann, passou a ser de falar em reforços para o restante da temporada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo caso do treinador recém-chegado, apesar de pedir maior celeridade nas tratativas para contar com pelo menos dois novos nomes, ele reconhece as dificuldades que o mercado impõe e também o esforço feito pela diretoria em atender suas expectativas:

- Temos um grupo de lesionados que poderiam ser titulares. Precisamos ter algumas definições nesta semana de, no mínimo, dois jogadores para fazer parte desta equipe e que possam solucionar um ou outro problema que passamos à direção. A diretoria tem tentando. Se olharmos os atletas que a gente pensa, estão na Europa em pré-temporada ou na China e sem jogar há seis meses. É uma série de cuidados que temos falado. Contratar por contratar não vale a pena. Não faremos isso. Vamos procurar alternativas. Quando encontrarmos, a direção fará o possível.

Na ótica do dirigente que é semelhante ao discurso de Felipão, as mesmas questões foram abordadas além de destacar, seguidas vezes, que é preciso realizar contratações "certeiras" para evitar um desequilíbrio financeiro no clube marcado pelos atuais gestões que equalizaram as contas no Imortal.

- É muito importante seguir pagando os salários em dia. Não adianta fazer loucura e não poder pagar. Estamos atrás de jogadores que resolvam os problemas deste ano, mas que também sejam uma parte da engrenagem para o ano que vem e os próximos - falou Herrmann.