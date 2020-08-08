No Goiás, Daniel Bessa projeta primeiro Brasileiro da carreira

Crédito: Heber Gomes

Após dez anos na Europa (Itália, Holanda e Portugal), Daniel Bessa voltou ao Brasil para fazer sua primeira temporada no país. Emprestado do Verona ao Goiás, soma nove partidas, três gols, uma assistência e um pênalti sofrido pelo Esmeraldino, que estreia no Brasileirão às 16h deste domingo, contra o São Paulo, no Hailé Pinheiro.

Será o primeiro jogo oficial do clube depois de quase cinco meses. O último compromisso, com Bessa titular, foi em 12 de março: vitória por 1 a 0 sobre o Vasco pela Copa do Brasil. Depois disso, houve dois amistosos: vitória por 5 a 1 sobre o Brasiliense e derrota por 2 a 0 para o Cuiabá. O camisa 10 agora vive a expectativa de disputar seu primeiro Campeonato Brasileiro na carreira.

– Finalmente estamos para retomar o campeonato. Graças a Deus chegou esse momento. Infelizmente, ficamos muito tempo parados e com isso é normal que vamos sentir um pouco. Principalmente para nós que o Estadual acabou não acontecendo. Mas o que interessa é que está chegando a hora e isso que vale – afirmou o meia.

– Com tanto tempo fora do país, disputar o Brasileirão é uma novidade que me deixa muito motivado e feliz. Mesmo longe, sempre procurei acompanhar e via o quanto era uma competição equilibrada. E com certeza este ano será assim, ainda mais com tudo que aconteceu recentemente. Eu estava satisfeito com meu crescimento e rápida adaptação. O time também vinha evoluindo bem e paramos no nosso melhor momento, tanto individual quanto coletivamente. Agora é ter cabeça boa e trabalhar muito para alcançar o objetivo do clube e dar alegria para a nossa torcida. Sabemos das dificuldades na estreia, ainda mais diante de um adversário como o São Paulo. Mas temos que fazer o nosso melhor para buscar a vitória em casa – finalizou o camisa 10.