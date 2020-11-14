No G4 da Série D, Eduardo Baptista elogia evolução do Mirassol: 'tem entendido a filosofia'

Crédito: Léo Roveroni/Agência Mirassol

Faltando três rodadas para o final da fase inicial da Série D do Campeonato Brasileiro, o Mirassol segue focado em busca da sua vaga na próxima fase. Com 19 pontos, o Leão está na terceira colocação do Grupo 7 e, consequentemente, dentro da zona de classificação.

Segundo o técnico Eduardo Baptista, os seus comandados vêm evoluindo a cada jogo disputado. Nas últimas cinco rodadas foram três vitórias, um empate e uma derrota do Mirassol.

- Ainda é um início de trabalho, tem muita coisa a ser feita, mas a equipe tem respondido bem, tem entendido a filosofia, agora é trabalhar, criar mais variações, dar mais intensidade e melhorar alguns pontos para que a gente possa ficar mais forte - disse o treinador, que já passou por Palmeiras, CSA, entre outros clubes.Neste sábado (14), o time paulista visita o Toledo-PR, oitavo e último colocado da chave, às 15h30, no Estádio 14 de Dezembro. Para Eduardo Baptista, um resultado positivo é de extrema importância para o Mirassol continuar buscando a classificação.