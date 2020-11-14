Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No G4 da Série D, Eduardo Baptista elogia evolução do Mirassol: 'tem entendido a filosofia'
futebol

No G4 da Série D, Eduardo Baptista elogia evolução do Mirassol: 'tem entendido a filosofia'

Faltando três rodadas para o final da fase inicial da Série D do Campeonato Brasileiro, o Leão está na terceira colocação do Grupo 7 da competição e teve elogios do técnico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 11:41

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 11:41

Crédito: Léo Roveroni/Agência Mirassol
Faltando três rodadas para o final da fase inicial da Série D do Campeonato Brasileiro, o Mirassol segue focado em busca da sua vaga na próxima fase. Com 19 pontos, o Leão está na terceira colocação do Grupo 7 e, consequentemente, dentro da zona de classificação.
Segundo o técnico Eduardo Baptista, os seus comandados vêm evoluindo a cada jogo disputado. Nas últimas cinco rodadas foram três vitórias, um empate e uma derrota do Mirassol.
- Ainda é um início de trabalho, tem muita coisa a ser feita, mas a equipe tem respondido bem, tem entendido a filosofia, agora é trabalhar, criar mais variações, dar mais intensidade e melhorar alguns pontos para que a gente possa ficar mais forte - disse o treinador, que já passou por Palmeiras, CSA, entre outros clubes.Neste sábado (14), o time paulista visita o Toledo-PR, oitavo e último colocado da chave, às 15h30, no Estádio 14 de Dezembro. Para Eduardo Baptista, um resultado positivo é de extrema importância para o Mirassol continuar buscando a classificação.
- É um jogo difícil, mas a gente tem que se impor. O resultado é fundamental pra gente buscar a classificação - projetou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados