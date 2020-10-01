futebol

No futebol asiático, Nilson projeta futuro e sonha em retornar ao Brasil

Atualmente no FC Anyang, da Coreia do Sul, zagueiro nutre o sonho de voltar para casa...
Redação de A Gazeta

30 set 2020 às 21:55

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 21:55

Crédito: Divulgação
Muitos jogadores saem do Brasil, vão em busca da sua independência financeira e retornam para encerrar a carreira. Com ampla experiência no mercado asiático, Nilson que teve passagens por Náutico, Salgueiro e outras equipes confessou que possui esse desejo de retornar ao seu país de origem. O zagueiro que é titular do FC Anyang e foi contratado nesse ano após três temporadas em alto nível pelo Bucheon 1995, falou sobre seus planos no futuro e o atual momento da equipe:
- Eu penso em um dia voltar para o brasil. Porque quero jogar só um ano e terminar minha carreira. Depois que saí, tenho outra visão do Campeonato Brasileiro, então eu prefiro pensar um pouco mais no meu futuro e da minha família. O time vive uma situação delicada, porque o clube tinha uma grande esperança que ele estivesse entre os quatro, mas temos chances ainda - ponderou.
Com sonho de voltar ao Brasil, Nilson foi indagado se vem acompanhando os jogos. O zagueiro foi sincero e avaliou o campeonato em nível baixo:
- Deu uma caída de nível e isso atrapalhou muito o campeonato. Vejo que não tem time favorito. Eu acho que aquele time que estiver melhor fisicamente, vai largar na frente - finalizou.

