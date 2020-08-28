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No Figueirense, volante comemora nova chance de trabalhar com Elano

Geovane foi jogador do novo técnico do Figueira ainda no primeiro semestre de 2020, na Inter de Limeira, e se destacou no Paulistão
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Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 15:09
Crédito: Lucas Pacheco/FFC
Elano foi anunciado como novo treinador do Figueirense na última quinta-feira (27) e chega para dar a volta por cima na Série B com o Alvinegro de Florianópolis.
E, para ajudá-lo nesse desafio, o ex-jogador poderá contar com uma peça importante e conhecida no time catarinense: o volante Geovane e o meia Matheus Neris.
O volante revelou sua felicidade em poder trabalhar novamente com Elano, destacou a excelência em seu método de trabalho e ressaltou que o treinador consegue fazer com que o elenco renda o máximo possível. Fatores esses que o levam a acreditar em uma rápida reação na Série B:
- Estou muito feliz que o Elano veio pro Figueirense. Ele foi muito bem na Inter, fez um trabalho de alto nível e sabia que em algum momento ele iria pra algum time da Série B ou até da Série A. Ele consegue extrair o máximo de cada jogador e creio que temos tudo pra reagir na competição com ele no comando.
Caso haja condições burocráticas, a estreia do novo técnico do Figueirense já acontecerá no sábado (29) onde o Furacão do Estreito joga na capital catarinense recebendo o Confiança às 19h.

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