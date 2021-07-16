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futebol

No Figueirense, semana sem jogos foi usada para correção de erros

Meio-campista Oberdan aproveitou para destacar importância de buscar uma vitória contra o Botafogo-SP no Scarpelli...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:13

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 15:13
Crédito: Atleta foi revelado no Rio-Branco-PR (Patrick Floriani/FFC
Após a segunda vitória na Série C, o Figueirense mira dar continuidade na sua recuperação dentro da terceira divisão onde o próximo desafio será contra o Botafogo-SP, no sábado (17), às 17h (de Brasília), no Orlando Scarpelli.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara tentar evitar com que o time dê os mesmos espaços do triunfo sobre o São José-RS na última rodada, o meio-campista Oberdan afirmou que a equipe usou a semana livre de partidas justamente para fazer esse tipo de ajuste.
Além disso, o jogador aproveitou para frisar a importância de vencer um time que está imediatamente a sua frente na tabela de classificação com 12 pontos em quinto lugar, três a mais do que o Alvinegro.
- Tivemos a semana toda para nos prepararmos e o Jorginho aproveitoupara corrigir algumas situações ocorridas no jogo passado.Vamos enfrentar uma boa equipe e que está próxima na classificação. Precisamos pontuar para embalar uma boa sequência e seguir com nossos objetivos - comentou o atleta de 25 anos de idade que está emprestado pelo FC Cascavel.

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